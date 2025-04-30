Співробітники СБУ викрили підозрюваного після отримання 1,8 тис. доларів хабара

На Волині викрили правоохоронця, який за гроші допомагав контрабандистам переправляти безпілотниками сигарети до Польщі. За скоєне йому загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомила 30 квітня пресслужба спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, військовослужбовець правоохоронного органу спецпризначення сприяв контрабанді цигарок до Польщі поза офіційними пунктами пропуску. З кожної незаконно переміщеної безпілотниками партії тютюну він отримував свою частку прибутку. За це надавав службову інформацію про розташування прикордонних нарядів, координати безпечних зон, часових меж тощо.

«Ціна одного перельоту з майже пів сотнею блоків тютюнових виробів на борту становила 100 доларів. Усього контрабандисти разом із правоохоронцем-спільником планували переправити більше 7 тис. пачок сигарет», – зазначили у спецпрокуратурі.

Завдяки схемі підозрюваний встиг заробити 1,8 тис. доларів. За отримання неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою (ч. 3 ст. 368 КК України), йому загрожує до десяти років тюрми.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід. До суду подали клопотання щодо відсторонення правоохоронця від виконання службових обов’язків. Слідчі перевіряють причетність до схеми інших людей.