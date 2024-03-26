Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав підприємця повернути Берестечківській громаді майже 80 га землі зі ставками. Її вартість оцінюють у понад 222 млн грн. Про це 26 березня повідомила Волинська обласна прокуратура.



«Підприємець незаконно, після закінчення терміну дії договору оренди земельних ділянок з розташованими на них ставками, продовжував їх використовувати для ведення рибного господарства. При цьому орендна плата у бюджет Берестечківської міської ради не надходила», – зазначають у прокуратурі.



Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову прокурорів, проте апеляційноий суд все ж зобов’язав чоловіка повернути ділянку громаді.