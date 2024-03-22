Господарський суд Рівненської області зобов’язав підприємицю повернути Немовицькій сільській раді більше гектару незаконно придбаної ділянки землі. Її вартість оцінюють у 28 млн грн. Про це 21 березня повідомили в прокуратурі Рівненщини.

«Цю ділянку у 2021 році сільська рада передала фізичній особі-підприємцю в оренду на 5 років без будь-яких об’єктів нерухомості на ній. А вже у 2023-ому році жінка придбала землю поза межами конкурентних засад. Зокрема, на підставі поданої інформації про наявність на орендованій землі недобудованого автомобільного центру», – зазначили в прокуратурі.

Втім, як з’ясували правоохоронці, насправді на спірній ділянці був лише залитий фундамент, а об’єкт незавершеного будівництва був готовий на 6%. Тому жодного пріоритетного права на викуп ділянки без проведення земельних торгів підприємиця не мала.

За рішенням Господарського суду Рівненської області, підприємиця має повернути земельну ділянку у комунальну власність сільської ради. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.