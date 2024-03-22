Жителька Рівненщини має повернути сільраді землю за 28 млн грн
Жінка незаконно придбала ділянку нібито для добудови автоцентру
Господарський суд Рівненської області зобов’язав підприємицю повернути Немовицькій сільській раді більше гектару незаконно придбаної ділянки землі. Її вартість оцінюють у 28 млн грн. Про це 21 березня повідомили в прокуратурі Рівненщини.
«Цю ділянку у 2021 році сільська рада передала фізичній особі-підприємцю в оренду на 5 років без будь-яких об’єктів нерухомості на ній. А вже у 2023-ому році жінка придбала землю поза межами конкурентних засад. Зокрема, на підставі поданої інформації про наявність на орендованій землі недобудованого автомобільного центру», – зазначили в прокуратурі.
Втім, як з’ясували правоохоронці, насправді на спірній ділянці був лише залитий фундамент, а об’єкт незавершеного будівництва був готовий на 6%. Тому жодного пріоритетного права на викуп ділянки без проведення земельних торгів підприємиця не мала.
За рішенням Господарського суду Рівненської області, підприємиця має повернути земельну ділянку у комунальну власність сільської ради. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.