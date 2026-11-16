Інцидент стався, коли школяр їхав у маршрутці в Ковелі

Ковельський міськрайонний суд закрив справу про неналежне виконання батьківських обов’язків щодо місцевої мешканки Анни М. Її неповнолітній син показав поліцейським непристойний жест із маршрутки. На жінку склали адмінпротокол, однак її звільнили від покарання.

Як йдеться в постанові суду від 4 листопада, інцидент стався 28 вересня у Ковелі. За даними слідства, близько 09:40 підліток їхав у маршрутці вулицею Грушевською. Коли він побачив поліцейських, то показав їм середній палець.

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Оскільки хлопець ще не досяг віку адміністративної відповідальності, то протокол склали на його матір за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків).

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Під час розгляду справи суддя Руслан Смалюх дійшов висновку, що провину жінки не довели. Зокрема, самого протоколу недостатньо, щоб підтвердити, що мати неналежно виховувала сина. Письмові пояснення підлітка про те, що він показав поліцейським непристойний жест, суд також не вважав достатнім доказом провини волинянки.

Крім того, суд врахував характеристику хлопця зі школи. У ній зазначено, що батьки регулярно відвідують батьківські збори, підтримують зв’язок із класним керівником і реагують на його зауваження. Самого учня характеризують як дисциплінованого, який дослухається до порад учителів і виконує доручення.

У результаті суд закрив провадження через відсутність у діях матері підлітка складу адміністративного правопорушення. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.