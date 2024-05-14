Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби командира взводу Олега Д., який не повідомив керівництво про пиятику свого підлеглого і йому безпідставно нарахували 46 тис. грн премій. Олегу Д. призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у реєстрі, командир електрогазового взводу технічної роти батальйону аеродромно-технічного забезпечення однієї з військових частин Олег Д. у серпні 2023 року не повідомив командування про порушення військової дисципліни підлеглим – він був п’яним. Командир не вніс пропозиції щодо накладення на військового дисциплінарного стягнення і йому безпідставно нарахували 46 тис. грн премії, а також не притягнули до адмінвідповідальності (за таке порушення зазвичай призначають 17 тис. грн штрафу).

На розгляд справи в суді Олег Д. не прийшов, але подав заяву про визнання своєї вини. Справу розглянув суддя Роман Кихтюк, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у адмінправопорушенні, призначивши 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.