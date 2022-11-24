Ввечері 23 листопада пункти незламності відвідали близько сотні волинян

На Волині вже функціонують шість пунктів незламності. З них два у Луцьку, решта – по одному в інших найбільших містах області. У цих локаціях люди цілодобово можуть зарядити гаджети, зігрітись та отримати доступ до інтернету.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Волині, станом на 24 листопада в області розгорнули шість таких пунктів у найбільших містах: Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському. Вони працюють за такими адресами:

Луцьк, Театральний майдан, 1;

Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАГСЦУ);

Ковель, вул. Пчілки, 17;

Володимир, вул. Коперника, 2;

Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;

Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.

Ще напередодні ввечері, 23 листопада, у ці пункти за допомогою звернулись близько ста людей.

Рятувальники нагадують, що у цих пунктах можна зарядити телефони, під'єднатись до інтернету та зігрітись. Також на випадок екстрених ситуацій тут є аптечки.

Додамо, що Росія 23 листопада завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної сфери України. Як наслідок, більшість західних областей та Київ опинились без електропостачання.