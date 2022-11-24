На Волині розгорнули перші цілодобові пункти обігріву
У наметах можна зігрітись, отримати доступ до мережі та зарядити гаджети
На Волині вже функціонують шість пунктів незламності. З них два у Луцьку, решта – по одному в інших найбільших містах області. У цих локаціях люди цілодобово можуть зарядити гаджети, зігрітись та отримати доступ до інтернету.
Як повідомляє прес-служба ДСНС Волині, станом на 24 листопада в області розгорнули шість таких пунктів у найбільших містах: Луцьку, Ковелі, Володимирі, Нововолинську та Камені-Каширському. Вони працюють за такими адресами:
- Луцьк, Театральний майдан, 1;
- Луцьк, проспект Соборності, 18 (біля РАГСЦУ);
- Ковель, вул. Пчілки, 17;
- Володимир, вул. Коперника, 2;
- Нововолинськ, вул. Винниченка, 8;
- Камінь-Каширський, вул. Воля, 2.
Ще напередодні ввечері, 23 листопада, у ці пункти за допомогою звернулись близько ста людей.
Рятувальники нагадують, що у цих пунктах можна зарядити телефони, під'єднатись до інтернету та зігрітись. Також на випадок екстрених ситуацій тут є аптечки.
Додамо, що Росія 23 листопада завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної сфери України. Як наслідок, більшість західних областей та Київ опинились без електропостачання.