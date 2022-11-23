Наслідки влучання ракети в будинок у Вишгороді

У результаті ворожих обстрілів 23 листопада наразі відомо про 10 загиблих. Такі цифри навів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в Facebook.

«Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по мирному населенню всієї України. Сьогодні (23 листопада - ред.) маємо три влучання в багатоповерхові будинки. На жаль, 10 осіб загинуло. Лише з 10 жовтня і до 23 листопада, росіяни здійснили майже 600 ракетних атак по нашій території», – написав він.

Відомо, що 5 жертв ворожого обстрілу припало на Вишгород. У місті також десятки поранених.

За словами голови МВС, новонародженому хлопчику, який загинув через російський обстріл пологового будинку у Запоріжжі, було всього лише 2 дні.

«Спланований обстріл пологового будинку у Запоріжжі, де знаходилися лише матері та медперсонал – не просто воєнний злочин. Ракети С-300 росіяни свідомо направили у місце, де народжується життя. Рятувальники ДСНС всю ніч проводили ліквідацію пожежі та рятувально-пошукові заходи. Врятували лікарів та матір», – написав голова МВС.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. У низці регіонів лунали вибухи. У країні запровадили екстрені вимкнення світла. Обмеження дають змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.