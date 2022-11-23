Україна вимагатиме від світу рішучої реакції на російські злочини

Через черговий масований російський обстріл критичної інфраструктури ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН. Воно відбудеться сьогодні, 23 листопада, о 23:00 за київським часом. Очікується, що на ньому виступить президент України.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, він доручив запросити термінове засідання послу України в ООН Сергію Кислиці.

«Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини», – наголосив президент.

Доручив Послу в ООН звернутися із запитом щодо невідкладного скликання РБ #ООН після сьогоднішніх російських ракетних обстрілів. Убивство цивільного населення, знищення критичної інфраструктури – це тероризм, і Україна й далі вимагатиме від світу рішучої реакції на ці злочини. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022

Перед цим Зеленський заявив, що черговим масованим обстрілом України Росія довела, що вона є державою-спонсором тероризму.

«Сьогодні Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Нарешті. Дякую всім європарламентарям. А потім Росія довела всьому світу, що це все правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайних людях», – наголосив президент.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по українських містах. У низці регіонів лунали вибухи. Відомо про щонайменше 6 загиблих та 50 поранених у Києві та Київській області.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, протиповітряна оборона збила 5 дронів-камікадзе та 51 із приблизно 70 ракет. Окупанти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

У країні запровадили екстрені вимкнення світла. Обмеження дають змогу зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.