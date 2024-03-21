На Волині за смертельну ДТП засудили 38-річного водія буса

Любешівський районний суд визнав 38-річного волинянина винним у порушенні ПДР, що спричинило загибель двох осіб і призначив йому максимальне покарання – 10 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на три роки.

Про це 20 березня повідомила Волинська обласна прокуратура. Так, за інформацією слідства, смертельна аварія сталася вночі 7 жовтня 2018 року. Водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI рухався із селища Любешів у місто Любомль. Неподалік повороту до села Цир, він виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з зустрічним мотоциклом. У результаті ДТП загинули двоє юнаків – водій мотоцикла та його пасажир.

Любешівський районний суд визнав водія винним за ч.3 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб) й призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.