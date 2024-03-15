ДТП трапилась 7 вересня 2022 року у селищі Гірник біля Червонограда на трасі Ковель – Львів

Червоноградський міський суд Львівської області виніс вирок водієві ЗАЗ Григорію Дзисю, який спричинив смертельну ДТП з мотоциклістом на трасі. Суд призначив водієві два роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 7 вересня 2022 року у селищі Гірник біля Червонограда. На трасі Ковель – Львів, на перехресті з дорогою дошахти «Відродження», на повороті з другорядної дороги водій автомобіля ЗАЗ 110307 75-річний Григорій Дзись зіткнувся з мотоциклом Yamaha RJ07. Від отриманих травм 25-річний мотоцикліст помер на місці.

У суді Григорій Дзись свою провину визнав і пояснив, що під час маневру на дорозі мотоцикліста не побачив, а почув лише удар у передні двері автомобіля. Після того, як з дверей випало скло, він побачив тіло чоловіка. Частково він відшкодував 40 тис. грн родичам загиблого.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Віталій Грабовський визнав Григорія Дзиця винним у смертельній ДТП за ч. 2 ст. 286 та призначив 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання та призначив 2 роки іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити майже 27 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.