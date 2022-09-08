Біля Червонограда у ДТП загинув 25-річний мотоциклістНа Львівщині внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Він зіткнувся з автомобілем на автодорозі Ковель-Жовква.

За інформацією поліції, аварія трапилася 7 вересня близько 16:00 у селищі Гірник Червоноградського району.

«Водій автомобіля ВАЗ, 74-річний житель Червонограда, здійснив зіткнення з мотоциклом Yamaha RJ 07, яким керував 25-річний мешканець одного з сіл району. Незважаючи на зусилля медиків, мотоцикліст від отриманих внаслідок ДТП травм помер у лікарні», – вказано у повідомленні поліції.

Слідчі розпочали розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).