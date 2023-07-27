Всього у вантажівці виявили 15 тис. електронних сигарет

У райцентрі на Волині правоохоронці виявили вантажівку, що перевозила підроблені електронні сигарети вартістю 8 млн грн. Всі вони були виготовлені під виглядом відомих брендів. Наразі сигарети вилучили, а в рамках відкритого кримінального провадження слідчі з'ясовують, хто їх виготовляв.

Як повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки Волині, вантажівку з незаконно виготовленими електронними сигаретами виявили у одному з райцентрів в момент розвантаження, поруч із поштовим відділенням. У водія не було документів щодо походження та якості вантажу.

Як встановили слідчі, підроблені електронні сигарети відомих брендів, яких у вантажівці нарахували близько 15 тисяч, планували продати через поштові відділення.

«Транспортний засіб та незаконно виготовлені електронні сигарети вилучено. Орієнтовна вартість вилучених сигарет становить 8 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 ККУ (незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів). Санкція статті передбачає мінімум 85 тис. грн штрафу.