У Володимирі загинув 66-річний чоловік, який сам себе спалив. Що стало причиною самогубства, наразі невідомо, це встановлює поліція.

Про інцидент першими повідомили у спільноті «Твій Володимир». Зазначалось, що чоловік скоїв самопідпал на одній з вулиць міста. Очевидці викликали медиків та інші служби, але врятувати його не вдалося – він помер на місці.

У прес-службі Володимирського районного відділу поліції зазначили, що інцидент стався близько 23:00 у суботу, 25 листопада. Мешканець Володимира 1957 року народження скоїв самогубство, підпаливши себе.

«На місці поліцейські вилучили пляшку з горючою рідиною, змиви з пляшки та упаковку сірників. Тіло направлено на судово-медичну експертизу», – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція не повідомляє, що стало мотивами такого вчинку. Деталі та обставини інциденту встановлюють правоохоронці.