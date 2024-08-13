Медики лише констатували смерть потерпілого

Ввечері 12 серпня в селі Судче Камінь-Каширського району 17-річний мотоцикліст врізався в електроопору. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події, про це повідомили 13 серпня в поліції Волинської області.

За даними слідства, близько 23:00 неповнолітній не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням і зіткнувся з електроопорою. Від отриманих травм 17-річний хлопець загинув на місці події. Поблизу місця аварії правоохоронці виявили мотошолом, проте чи перебував потерпілий у ньому – наразі встановлює експертиза.

Слідчі також взяли зразки крові водія двоколісного для визначення стану сп’яніння.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).