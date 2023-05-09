У результаті запуску нових світлофорів зменшиться завантаженість кільця вул. Богдана Хмельницького-вул. Липинського-вул. Кукурудзяна

У вівторок, 9 травня, у рамках реконструкції вул. Богдана Хмельницького у Львові у роботу запустять два нові світлофорні об’єкти – на перехресті вул. Богдана Хмельницького – Кукурудзяна та вул. Богдана Хмельницького – АС-2 .

«Для перевірки коректності роботи обладнання спершу світлофорний об’єкт на перехресті вул. Богдана Хмельницького – вул. Кукурудзяна запустять в тестовому режимі. А вже до кінця дня (9.05) у робочому режимі будуть працювати обидва світлофорних об’єкти», – йдеться в повідомленні ЛКП «Львівавтодор».

У «Львівавтодорі» зазначили, що обидва світлофорні об’єкти працюватимуть в режимі адаптивного керування та координації.

Схема руху на вул. Богдана Хмельницького у зв'язку зі встановленням нових світлофорів (фото Львівавтодор, клікніть на картинку, щоб збільшити)

«Це означає, що тривалість дозвільних сигналів буде залежати від інтенсивності транспортних потоків: якщо з певного підходу до перехрестя відеодетектором не буде зафіксовано наявності транспортних засобів, то дозвільний сигнал для даної фази руху буде перерваний і відповідно буде ввімкнута та фаза регулювання, де накопичився транспорт. Також для пішоходів з’явиться можливість шляхом натискання на пішохідну кнопку пришвидшувати ввімкнення зеленого сигналу для перетину проїзної частини», – розповіли в підприємстві.

У результаті запуску нових світлофорів зменшиться завантаженість кільця вул. Богдана Хмельницького – вул. Липинського – вул. Кукурудзяна, оскільки пішоходи будуть мати окрему фазу руху, коли їм буде дозволено рух, а також надано пріоритет для виїзду громадського транспорту з території АС-2 за допомогою відеодетекторів.

Також відбудуться зміни в русі транспорту. Маневр повороту ліворуч з вул. Богдана Хмельницького до ТЦ «Епіцентр» є забороненим.