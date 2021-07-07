У середу, 7 липня, на вулиці Івана Франка, 165 у Львові відкрили дитячо-спортивний майданчик. Його облаштували між житловими будинками, поділивши на дві зони: гойдалки для дітей і тренажери, де займаються підлітки й дорослі. Під обладнанням застелили три шари ґумового покриття.

«Ми використали більше екоматеріалів, фанери та дерева. Простір максимально безпечний. Перед його створенням дивились на майданчики в Польщі і Франції», – пояснив директор ТзОВ «Динамо-Інвест» Роман Синявський.

Мама трирічного Андрійка Оксана зраділа такій території, адже раніше доводилось ходити в Стрийський парк. Тепер до розваг — два кроки.

«Діти у захваті, в нашому районі бракувало такого майданчика. Зазвичай їх зводять біля новобудов, але нарешті він є і в нас», – каже жінка.

У простір місто інвестувало понад 2,5 млн грн. Щоправда, дещо доведеться доробити.

«Добре, щоби тут були цілодобовий відеонагляд та автоматичне відкривання й закривання дверей. Це коштує недорого. Але якщо такий програмний продукт замовити, то він уже буде корисним для наших інших майданчиків», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що до кінця року схожі простори з'являться і на вулицях Науковій, 2-4, Любінській, 152, Довженка, 10 і Джорджа Вашингтона, 17.

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