У Львові припинили діяльність підпільного покерного клубу

У Шевченківському районі Львова припинили діяльність підпільного покерного клубу. Як повідомили ZAXID.NET у Львівській обласній прокуратурі, нелегальний гральний заклад виявили на вул. Городницькій у суботу, 19 вересня.

«Викрито у Львові підпільний гральний заклад, у якому надавались послуги азартного характеру. Встановлено, що покерний клуб отримував незаконний дохід у вигляді рейку – плати гравця за участь у грі», – повідомили у прокуратурі.

Фото Львівської обласної прокуратури

Під час санкціонованих обшуків у нежитловому приміщенні на вул. Городницькій правоохоронці вилучили комп‘ютерну техніку та флеш-накопичувачі з інформацією щодо проведення азартних ігор, ігор в покер на гроші, носії інформації з чорновими електронними документами, ігрові столи, фішки для проведення гри у покер, контейнери для фішок, ігрові карти, чорнові записи.

За попередньою інформацією, клуб працював 4-5 днів на тиждень, денний заробіток становив до 10 тис. грн.

Наразі встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) КК України. Слідство триває.

Нагадаємо, що у грудні минулого року уряд заборонив діяльність залів гральних автоматів в Україні. Пізніше стало відомо про закриття понад 5 тис. гральних закладів по всій країні, зокрема на Львівщині припинили діяльність 268 таких закладів. У липні цього року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес, відповідно до якого в Україні має бути створено не більше п'яти гральних зон, а казино можна буде відкривати лише в готелях.