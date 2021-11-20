Повністю завершити ремонт моста на вул. Княгині Ольги планують за два тижні

Із понеділка, 22 листопада, на вул. Княгині Ольги у Львові тимчасово змінять організацію дорожнього руху. Дорожники ремонтуватимуть смуги руху на шляхопроводі.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, проїхати через міст на вул. Княгині Ольги можна буде лише крайніми правими смугами. Досі проїзд дозволений навпаки – крайніми лівими смугами.

Тимчасова зміна організації дорожнього руху на вул. Княгині Ольги спричинена ремонтом шляхопроводу. За словами керівника Франківської райадміністрації Ігоря Савки, ремонт шляхопроводу вже завершують. Усі роботи планують завершити за два тижні.

Наразі підрядник вже укріпив тротуари, встановив огородження, відбійники та систему водовідведення. За два тижні на лівих смугах відремонтують дорожнє покриття та влаштують гідроізоляцію.

Нагадаємо, що ремонт шляхопроводу на вул. Княгині Ольги виконує ТОВ «Вельт Капітал» за майже 6 млн грн.