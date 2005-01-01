На вул. Повстанській у Львові завершують ремонт прибудинкової території

У внутрішньому дворі вулиць Перемиської та Повстанської замінили дорожнє покриття. Капітальний ремонт дороги і тротуару наближається до завершення. Як у місті оновлюють внутрішні подвір’я, з’ясовували журналісти ZAXID.NET Новин.

Востаннє у дворі вулиць Перемиської та Повстанської ремонт був у 70-их роках, пригадують мешканці. До наших днів від асфальту нічого не залишилось.

«Було болото з вкрапленнями асфальту. Коли був дощ, або сходив сніг, то фактично, то що на дворі, то було в брамі і в хаті. Ми вже тут придумували маршрути, як то краще обійти, куди в дощ не треба ходити», – пригадує мешканець Юрій Голубінка.

Мешканці не раз звертались в адміністрацію з проханнями про ремонт. Почали його у квітні.

«Розпочали з заміни водостічних труб будинків тому, що система водостоків вона була випущена назовні. Зараз всі водостічні труби каналізовані по всіх чотирьох будинках», – пояснив голова Франківської районної адміністрації Орест Тимчишин.

Замість асфальту тут кладуть бруківку. Замінили водопровід, встановили дощоприймачі. Також підрядник дослухається й до порад мешканців.

«Так само хотіли зробити, щоби не стікала вода. Кожен щось висловлював. А я хотіла, щоби зробили велостоянку. Тому що я вже 5 років прив’язувала велосипед до дерева, бо мої вікна виходять сюди», – розповіла мешканка Тетяна Мазур.

Свої побажання додав і міський голова, який прийшов проінспектувати ремонт.

«Я би хотів, щоби тут було більше громадського простору: поставити якісь столи, щоби люди в шахи могли грали, поставити лавочки, щоби старші люди могли вийти собі посидіти. Ще, можливо, якісь активності придумати, щоб було більше життя», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

До слова, до кінця року у Франківському районі зроблять ремонт на 44 вулицях. Загалом ж у місті відремонтують дворів та прибудинкових територій на 240 млн грн.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET зробив онлайн-мапу всіх ремонтних робіт, на які слід очікувати мешканцям у 2018 році.