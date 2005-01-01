На вул. Володимира Великого вдруге намагаються незаконно встановити кілька кіосків на газоні

На вул. Володимира Великого вже вдруге намагаються незаконно встановити кілька кіосків на газоні

Невідомі особи уже вдруге намагаються встановити кілька МАФів на газоні у міжквартальному проїзді біля ринку на вул. Володимира Великого. Про це у вівторок, 12 червня, ZAXID.NET повідомив голова Франківської районної адміністрації Львова Орест Тимчишин.

Йдеться про ринок на розі вулиць Володимира Великого та Княгині Ольги позаду ЦУМу. За словами Ореста Тимчишина, хтось вже вдруге намагається встановити на газоні поряд з цим ринком цілий ряд МАФів і вже вдруге ці роботи припиняють комунальники.

«Орієнтовно три тижні тому хтось пошкодив тут газон, знявши верхній шар ґрунту. Ми звернулися до адміністративно-технічного управління ЛМР, Держеконспекції Львівщини, управління земельних ресурсів та поліції, щоб це припинили. Тоді ці роботи припинили. Але вчора нам повідомили, що там знову ведуться якісь роботи», – сказав Орест Тимчишин.

11 червня комунальники виїхали на місце і виявилось, що підприємці пошкодили кілька дерев.

«Учора роботи знову припинили, але сьогодні тут вже почали монтувати стіни цих малих архітектурних форм. Ми приїхали на місце і бачимо, що працівників нема, але стіни частково змонтовані і підперті якимись палицями. Є ризик, що ці конструкції впадуть на когось з перехожих. Ми чекаємо наших працівників із технікою і спробуємо сьогодні це частково демонтувати, щоб не ризикувати безпекою людей», – додав голова районної адміністрації.

P.S. Пізніше Орест Тимчишин повідомив ZAXID.NET , що станом на 21:00 усю конструкцію комунальники повністю демонтували.

Фото Ореста Тимчишина

Орест Тимчишин підозрює, що до цієї конструкції має відношення хтось з підприємців, які працюють на ринку біля ЦУМу, або ж хтось з адміністрації ринку. Однак встановити особу порушників повинна поліція.

Нагадаємо, що 12 червня з хідника на вул. Володимира Великого біля будинку №121 перенесли ще один кіоск. Цей кіоск мав дозвіл, однак зараз з міськраді думатимуть, де саме його встановити так, щоб він не заважав перехожим.