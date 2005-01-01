У Львові заберуть МАФ із пішохідної доріжки на вул. Володимира Великого

МАФ із пішохідної зони на вул. Володимира Великого приберуть

У Львові МАФ на вул. Володимира Великого, біля будинку 121, який стоїть на тротуарі та перешкоджає пішоходам, приберуть.

«Сьогодні я на апаратній нараді піднімав питання – на вул. Володимира Великого поставили на пішохідному проході МАФ. Там стояла невелика дерев’яна споруда, де продавали питну воду. Взяли замість тої споруди поставили на 25 м2 МАФ. Це неподобство. Це треба забирати», – зазначив під час брифінгу у вівторок, 12 квітня, міський голова Львова Андрій Садовий.

За його інформацією, у місті виявлятимуть об’єкти, які працюють без погодження, тому загальна кількість МАФів зменшиться.

Міський голова зазначив, що схему розміщення МАФів удосконалять.

«Є МАФи, які мали дозволи ще кілька років тому. Зараз ця ситуація буде ускладнена, бо ми чітко деталізуємо, який МАФ має і де знаходитись, яке має бути функціональне застосування. МАФів стане у Львові менше, бо вони не будуть вписуватись в існуючу схему. Ми не будемо їм продовжувати дозволи на наступний рік. Те, що зараз є, це багато тимчасових споруд, які надалі на тих місцях стояти не будуть», – сказав Андрій Садовий.

Підприємець добровільно має прибрати МАФ до 18:00 вівторка, повідомив ZAXID.NET директор департаменту містобудування Львівської міськради Сергій Коровайник.

«Раніше там був інший МАФ з продажу води. Торік там змінився власник, і він погодив зміну вигляду МАФу та вирішив у ньому надавати послуги з ремонту взуття. Обстеження підтвердили, що МАФ перешкоджає пішоходам, його необхідно прибрати. Зараз тривають перемовини із приватним підприємцем. Якщо до 18:0 він сам не демонтує МАФ, буде примусовий демонтаж», – повідомив він.

Нагадаємо, МАФ, поблизу культурно-мистецького центру «Супутник» на Левандівці, у якому продавали алкоголь, припинив свою роботу наприкінці квітня. 13 квітня виконавчий комітет Львівської міськради прийняв рішення щодо перенесення скандального МАФу, однак комунальники не змогли цього зробити. Тоді у кіоску зачинилась продавчиня, а представники власника відмовились виконувати рішення мерії.