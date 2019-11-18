На вулиці Чупринки у Львові відкрили новий громадський простір з питним фонтаном

Львівські рятувальники отримали від польських колег перший в Україні вогневий тренажер

Ще один сучасний громадський простір у Львові відкрили на вулиці Чупринки. Архітектори Інституту просторового розвитку повністю змінили площу на перетині вулиць Конотопської, Природної та Чупринки.

Тут проклали нові пішохідні доріжки, встановили оригінальні вуличні меблі, смітники та зручні пандуси для людей з інвалідністю. Облаштували і паркомісця. А ще змонтували сучасні ліхтарі з LED освітленням.

Зважили архітектори і на зелені насадження. Зрошення газонів забезпечує система штучного поливу. Натомість, родзинкою проекту став питний фонтан. Побачити його можна буде вже навесні. На зиму фонтан законсервували.

«Коли ми аналізували кількість людей, який прийняв ЦНАП і приймальна відділу соцзахисту, то за статистикою було проаналізовано, що кожної хвилини дві людини заходять у будівлю районної адміністрації. Окрім відвідувачів ЦНАПу та адміністрації мешканці навколишніх будинків полюбляють собі тут відпочивати, проводити час», — розповів голова Франківської райадміністрації Орест Тимчишин.

Загальна вартість робіт — 2,5 мільйони гривень. За останні чотири роки у Львові облаштували вже понад 30 нових громадських просторів.