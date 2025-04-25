Нові склади і офіси почали будувати на вул. Пластовій

У Львові у промисловій зоні наприкінці вулиці Пластової розпочали будувати великий логістичний центр. Він матиме площу 10 тис. м2, у ньому розміщуватимуться різні складські, офісні та виробничі приміщення. Його попередня назва Brave Logistic, запустити його планують вже за кілька місяців.

Будівництво логістичного центру стартувало наприкінці березня цього року. У січні департамент архітектури Львівської міської ради схвалив компанії «Брейв логістик» містобудівні умови та обмеження для зведення «виробничо-складської будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями» та облаштування трансформаторної підстанції.

Наразі відомо, що логістичний центр будують на двох земельних ділянках сукупною площею 1,81 га. У готовому комплексі будуть складські та виробничі приміщення від 500 м2, офіси, зелена зона тощо. Першу чергу (5 тис. м2) планується запустити наприкінці літа або на початку осені, другу – у першому півріччі 2026-го, повідомили ZAXID.NET у відділі продажу майбутнього центру.

Згідно з даними реєстру будівельної діяльності, замовником будівництва є компанія «Брейв логістик» зі Львова. Її власниками є тернополяни Олександр Ріп’янський, Григорій Головань і Віталій Гуменчук, а також двоє львів’ян Роксолана Снігур і Степан Скрип, йдеться в досьє компанії на платформі YouControl. Усі мають у статутному капіталі компанії рівні частки – по 20%.

Степан Скрип відомий тим, що протягом 2019-2020 очолював департамент архітектури Львівської обласної державної адміністрації, а до цього працював у системі Держгеокадастру на Львівщині. Він також є одним із засновників скандального дачного кооперативу «Патріот-1», яке отримало землю у Брюховицькому лісі для будівництва дач для атовців, а натомість на цих ділянках хотіли будувати багатоповерхівки.

Львів’янка Роксолана Снігур, окрім співволодіння, є також директоркою «Брейв Логістик». Окрім того, згідно з даними YouControl, вона зареєстрована як приватна підприємниця, яка займається будівництвом. Людина з таким ПІБ вказана як працівниця елітного салону краси у готелі «Дністер», її спеціалізація – створення іміджу, реклама, просування бренду тощо.

Олександр Ріп’янський з Тернополя є співвласником будівельної компанії «Конкретбуд». Саме вона зводить логістичний центр на Пластовій. Інший тернополянин – Григорій Головань є співвласником «Коростишівського заводу продовольчих товарів» (випікання хліба, сухарів та іншого печива). А Віталій Гуменчук, згідно з даними держреєстрів, раніше займався торгівлею непродовольчими товарами, проти нині його ФОП припинений.

Як писав ZAXID.NET, 2024 року власники «Брейв Логістик» зверталися до Львівської міськради з проханням розробити детальний план території в районі вулиць Пластової-Краснянської, де нині вони будують логістичний центр.

До слова, торік у Львові біля Галицького перехрестя почали будувати великий логістичний центр Peretyn. Його першу чергу мають відкрити влітку 2025 року, а загальна площа центру становитиме 50 тис. м2.