У Львівській громаді дані з приватних відеокамер долучать до міської комплексної системи відеоспостереження. Окрім того, цього року у місті планують встановити ще 470 нових камер. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради у четвер, 9 червня.



Як пояснив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило, зараз міська система відеоспостереження об’єднує понад 1000 камер, встановлених в основному за кошти міськради і поліції. Вона синхронізована з обласною системою відеоспостереження.

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії у Львові облаштувати 197 відеокамер у межах програми «Безпечне місто». За кошти поліції у цьому році планують встановити ще 470.

Також місто співфінансуватиме облаштування систем відеонагляду у будинках та на довколишніх територіях за програмою «Безпека житлових кварталів». Вона передбачає, що закупівлю обладнання та його монтаж порівну оплачують місто і мешканці – 50/50.

«У межах цієї програми працюватимемо цільово з ОСББ та управлінськими компаніями, щоб вони визначали і пропонувати ті місця, в яких доцільно встановити відеоспостереження», – уточнив Олег Забарило.