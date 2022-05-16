З понеділка, 16 травня, на автомобільних дорогах Львова та області відновлять роботу сім камер фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі, які вимкнули на початку війни.Про це повідомив заступник начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Зокрема, у Львові відновлять роботу п'ять приладів контролю:

просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 напрямок спрямування приладу вул. Стрийська просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу вул. Івана Павла ІІ вул. Княгині Ольги, 100К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого вул. Сихівська, 16А напрямок спрямування приладу вул. Зелена

А у Львівській області запрацюють ще дві камери автофіксації ПДР:

на 10 км+100 автодороги М-10 напрямок спрямування м. Івано-Франкове на 685 км+309 автодороги M-06 напрямок спрямування с.Долинівка

Загалом камери автофіксації порушень ПДР відновили роботу у таких містах: Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та на території областей: Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської.