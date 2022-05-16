У Львові та області увімкнули сім камер автофіксації порушень ПДР
На початку повномасштабної війни усі камери вимкнули
До теми
З понеділка, 16 травня, на автомобільних дорогах Львова та області відновлять роботу сім камер фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі, які вимкнули на початку війни.Про це повідомив заступник начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зокрема, у Львові відновлять роботу п'ять приладів контролю:
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 напрямок спрямування приладу вул. Стрийська
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
- вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу вул. Івана Павла ІІ
- вул. Княгині Ольги, 100К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого
- вул. Сихівська, 16А напрямок спрямування приладу вул. Зелена
А у Львівській області запрацюють ще дві камери автофіксації ПДР:
- на 10 км+100 автодороги М-10 напрямок спрямування м. Івано-Франкове
- на 685 км+309 автодороги M-06 напрямок спрямування с.Долинівка
Загалом камери автофіксації порушень ПДР відновили роботу у таких містах: Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та на території областей: Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської.