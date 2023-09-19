Gift-картки можна придбати за криптовалюту

Криптовалютна біржа WhiteBIT повідомила про запуск нового для платформи продукту – цифрові подарункові карти для оплати товарів та сервісів популярних платформ. Однією з головних переваг такої карти на WhiteBIT є можливість придбати її за криптовалюту прямо з Основного балансу користувача.

Як придбати цифрові Gift-картки від WhiteBIT

Робити подарунки близьким стає ще приємніше та простіше завдяки сучасним рішенням на кшталт подарункових карток. Криптобіржа WhiteBIT знову йде в ногу з тенденціями, реалізувавши продаж цифрових Gift-карток на своїй платформі за криптовалюту. Безліч брендів доступні у вигляді Gift-карток, вони налічують як популярні стримінгові сервіси, так і шопінг-платформи.

Вже зараз користувачі WhiteBIT, які підтвердили свою особу на біржі та активували двофакторну ідентифікацію, можуть відкрити мобільний застосунок та переконатися у зручності оформлення картки власноруч.

Щоб замовити картку, необхідно:

Відкрити розділ «Gift-картки», що знаходиться на головній сторінці застосунку в переліку продуктів та блоці «Промо».

Обовʼязково скористайтеся фільтром та вкажіть країну свого проживання або людини, яка отримує картку. Це дозволить обрати саме ті сервіси, які діють на території майбутнього користувача картки.

Обрати картку з переліку доступних сервісів та зазначити суму, яка слугуватиме номіналом Gift-картки. Для зручності можна також застосувати фільтр та обрати картку за потрібною категорією.

При покупці карти звертайте увагу на спосіб використання. Gift-картка доступна офлайн, онлайн або ж офлайн і онлайн одночасно.

Оплатити Gift-картку криптовалютою прямо з Основного балансу на біржі.

Після оплати картку можна знайти на головній сторінці у розділі «Продукти», «Мої Gift-картки». Далі справа за вами – картку можна або переказати іншому користувачеві, скопіювавши посилання, або ж залишити її собі. Щоб скористатися карткою офлайн, треба перейти за посиланням та показати сторінку карти, що відкриється, у відповідному магазині. На онлайн-сервісах треба всього-на-всього зазначити код з посилання у відповідному полі.

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших криптобірж Європи, що пропонує широкий набір торгових інструментів, 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Станом на вересень 2023 року біржа налічує понад 4 мільйони користувачів. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.

Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія».

З останніх масштабних оновлень компанії – запуск власного блокчейну WB Network та платформи для голосування та лістингу нових криптопроєктів WhiteBIT Launchpad. Цифрові Gift-картки від WhiteBIT – ще один приклад застосування криптовалюти, що доводить користь та практичність цифрових активів у повсякденному житті.