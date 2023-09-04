Володимир Носов підтримав ФК «Металіст 1925»

Нещодавно стало відомо, що харківський футбольний клуб «Металіст 1925» опинився у складній ситуації. Причина полягає у тому, що головний інвестор – АЕS Group – через ракетні атаки на підприємства компанії втратив можливість фінансувати команду.

Як повідомили у футбольному клубі, засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов, який народився у Харкові, відреагував на тривожні новини у спортивних медіа та вирішив підтримати «Металіст 1925». Адже йому важко було навіть подумати про те, що його рідне місто може залишитися без амбітного представника в еліті українського футболу.

«Я не міг дивитись, як Харків залишиться без футболу. Мені хотілося підтримати рідне місто і його команду. Крім того, я отримав десятки звернень в соціальних мережах від вболівальників з проханням врятувати команду. Мрію, щоб попри війну, український дух не згасав, а спорт продовжував розвиватись. Тому Прем'єр-лізі бути! А «Металісту 1925» бажаю набратися сил і продовжувати задавати рівень в турнірній таблиці», – прокоментував Володимир Носов, засновник та СЕО криптобіржі WhiteBIT.

Як зазначили в ФК, підтримка від засновника криптобіржі WhiteBIT є дуже важливою.

«Клуб, який поступово розвивався від аматорського чемпіонату України до найсильнішого дивізіону вітчизняного футболу, міг припинити своє існування. Коли щодня прилітають ракети, подібна підтримка є надзвичайно цінною. Тож, зважаючи на наш запит від топ-менеджменту «Металіста 1925» та АЕS Group, Володимир Носов вирішив підтримати клуб, ставши його новим інвестором», – розповів виконавчий директор «Металіста 1925» Андрій Недєлін.

WhiteBIT також є офіційним партнером Національної збірної України з футболу, футбольного клубу «Барселона» та турецького «Трабзонспор».

Що варто знати про WhiteBIT

WhiteBIT – одна з найбільших європейських централізованих криптобірж. Компанія була заснована в Україні у 2018 році.

На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів і 10+ державних валют.

Компанія співпрацює з FACEIT та Національним університетом «Києво-Могилянська академія».

Мета WhiteBIT – масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.