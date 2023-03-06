Затриманому мешканцеві Яворівщини загрожує до 8 років ув'язнення

Поліція затримала 42-річного мешканця Яворівщини, який вдарив ножем у груди свого сусіда. За даними поліції, конфлікт між чоловіками виник під час розпивання алкоголю. Зловмисник вже затриманий, а потерпілий перебуває у лікарні.

Інцидент трапився у неділю близько 20:00 в одному із сіл на Яворівщині. За даними слідства, того вечора двоє сусідів вирішили разом випити.

41-річний потерпілий прийшов в гості до свого 42-річного кривдника. Чоловіки випивали і між ними раптово виникла сварка. Господар будинку схопив ножа та вдарив сусіда у груди. Чоловіка у важкому стані із крововтратою госпіталізували до лікарні.

Поліція вже затримала 42-річного зловмисника та відкрила кримінальне провадження. За умисне тяжке тілесне ушкодження чоловіка можуть ув'язнити на вісім років. Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.