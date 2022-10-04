Поліція затримала 27-річного мешканця Рівненщини, який у неділю, 2 жовтня, вдарив ножем свого 34-річного знайомого у його ж квартирі на вул. Княгині Ольги. У прес-службі поліції уточнили, що обоє чоловіків були п'яні.

За даними поліції, ввечері 2 жовтня, 27-річний мешканець Рівненщини прийшов в гості до свого знайомого, 34-річного львів'янина, який живе на вул. Княгині Ольги. Чоловіки разом розпивали спиртне і між ними виник конфлікт. Тоді рівнянин вдарив ножем у живіт свого знайомого. У потерпілого проникаюче ножове поранення.

Поліція затримала 27-річного зловмисника за умисне тяжке тілесне ушкодження чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід, а досудове розслідування триває.