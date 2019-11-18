На Яворівщині реставрують дві дерев'яні церкви XVIII та XIX століть

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На Яворівщині відновлюють дві старовинні дерев'яні церкви у селах Глинці та Морянці, пам’ятки архітектури місцевого значення. В обох храмах це уже фінальні стадії реставрації.

Храм у селі Морянці датують 1766 роком, це пам'ятка місцевого значення. У 1960-х роках радянська влада її закрила. Але мешканці кажуть: потайки доглядали церкву і ремонтували ґонт.

«Після роботи, пізно ввечері наші люди, місцеві майстри приходили і ґонт знімали, замінювали, тому що тоді церква була не чинна. То потім їх за це ще й штрафували», — згадує мешканка Морянців Ярослава Мітик.

Після відкриття церкви у кінці 80-х років пам'ятка потребувала капітального ремонту.

«Це вже були 90-і роки, і громада почала своїми силами відновлювати храм, як тільки могла. Напевно, тому що це не було під таким фаховим оком, це дало свої наслідки, церква почала просідати»,— розповідає адміністратор храму отець Тарас Мица.

Аварійними були фундамент і підвалини, а також дах. Ґрунтовну наукову реставрацію там почали два роки тому.

«Ми повністю розібрали ті аварійні підвалини. Повністю по периметру їх замінили, провели гідроізоляцію фундаментів. Встановили нові фундаменти, вони зараз кам'яні. І зробили реставрацію несучих стін», — розповідає начальниця відділу охорони історичних пам'яток обласної адміністрації Анна Харун.

Іконостас у Морянцях на століття старший за храм — із 1600-х років, він добре збережений і його повернуть сюди. Зараз взялися відновлювати куполи. Остаточно закінчити реставрацію обіцяють упродовж наступного року.

Ще одна церква, яку відновлюють на Яворівщині, — у селі Глинці. Це пам'ятка XIX століття. Там була проблема у центральному куполі, бо каркас був похилений.

«Купол був в аварійному стані. Не тільки сам купол, а основу, на яку він опирався. Просто були прогнилі стани і пішла деформація», — каже директор компанії підрядника Володимир Пащак.

Центральну наву і бабинець повністю відновили. У частині захристя збереглося найбільше давніх брусів, їх максимально збережуть. Піддашшя тут накриють ґонтом, а от куполи у храмах в обох селах покрили міддю.

«Повірте, що покриття міддю на церкві забезпечить спокій, напевно, їм аж до правнуків. Такі в нас є дані», — розповів головний архітектор проекту Остап Василина.

Ці дві церкви реставраують за гроші Краковецької селищної ради та з обласного бюджету.

На Львівщині є близько 2 тисяч дерев'яних церков і дзвіниць, половина із них — в аварійному стані.