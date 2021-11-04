Під час обшуків виявили фальсифікат алкоголю та тютюну на понад 150 тис. грн

На території Яворівського району поліція викрила незаконну мережу, де виготовляли та збували фальсифікат тютюнових виробів та алкоголю. Як розповіли у поліції, на території Новояворівської територіальної громади у четвер, 4 листопада, провели п'ять обшуків у складських приміщеннях кількох ресторанів та магазинів виявили фальсифікат алкоголю та тютюну на понад 150 тис. грн.

«Виявили та вилучили понад 600 пляшок із алкоголем без акцизних марок або акцизними марками сумнівного походження, більше 1400 пачок сигарет різних марок із підробленими акцизними марками, без акцизних марок та марками іншої держави, а також пластикові бочки, металеві кеги, скляні ємності – усі заповнені спиртовими сумішами, а також обладнання для самогоноваріння», – розповіли у поліції Львівщини.

Фото поліції

Виявлене скерували на експертизу.

У поліції не називають населеного пункту, де саме проводили обшуки. Наразі триває слідство, встановлюють причетних осіб, а також джерела постачання та мережу збуту контрафактної алкогольної та тютюнової продукції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України, триває слідство. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.