У Мукачівському районі у дериваційному каналі втопився 16-річний хлопець. Підліток відпочивав разом із друзями, які безуспішно намагалися його врятувати.

Як повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області, трагічний випадок стався у селі Баркасово близько 19:20 у вівторок, 22 червня. «Підліток, не вміючи добре плавати, бродив біля берега, і в один момент потрапив у кількаметрове заглиблення. Друзі намагалися врятувати його, але безуспішно. Тоді вони побігли до дорослих, котрі й викликали екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники вилучили тіло хлопця з води о 21:15 та передали його правоохоронцям.

Як уточнюють у прес-службі ДСНС Закарпаття, на території області, станом на середу, 23 червня, зафіксовано 18 випадків загибелі людей на воді.