Підозрюваного розшукали в Харківській області і доставили на Закарпаття

Закарпатські правоохоронці повідомили про підозру 32-річному жителю Харківщини, який ошукав трьох бійців ЗСУ на понад мільйон гривень, пропонуючи вирішити їх переведення на службу ближче до місця проживання. Аферисту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 27 грудня, чоловік ввійшов у довіру військових і за 25 тис. доларів пропонував посприяти у їх переведенні для подальшого несення служби за місцем проживання.

«Кількома траншами зловмиснику було перераховано в загальному понад мільйон гривень. Після отримання грошей він перестав виходити на звʼязок та покинув межі регіону», – розповіли правоохоронці.

Оперативники поліції розшукали підозрюваного в Харківській області, доставили на Закарпаття і помістили в ізолятор тимчасового тримання. За шахрайство, вчинене у великих розмірах, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.