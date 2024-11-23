Постраждалих внаслідок сходження потяга немає

На Закарпатті заблокований рух поїздів на дільниці Сянки – Мукачево через те, що електричка зійшла з рейок. Як повідомили вранці 23 листопада в «Укрзалізниці», електропоїзд заблокований через падіння каміння з гори.

«Попередньо дві колісні пари зійшли з рейок. Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом», – зазначено у повідомленні.

Через цю надзвичайну ситуацію змінили рух поїздів на дільниці Сянки – Мукачево. Для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ – Чоп скерували в обʼїзд цієї ділянки.

Відновлювальна бригада залізничників працює над розблокуванням руху.