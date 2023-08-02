Мотоцикл вилучили на пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке»

Закарпатські митники вилучили мотоцикл BMW, який намагався провезти з Чехії 28-річний прикарпатець. Чоловік намагався переконати правоохоронців, що везе виключно гуманітарну допомогу, повідомили у прес-службі Закарпатської митниці у середу, 2 серпня.

28-річний чоловік родом з Івано-Франківська перетнув кордон із Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» на мікроавтобусі Mersedes-Benz Sprinter. За його чоловіка, він віз виключно гуманітарну допомогу з Чехії.

Харчові продукти, напої та засоби гігієни призначалися одній з українських релігійних громад. Відправником допомоги виступила чеська громада.

«Під час усного опитування чоловік заперечив про наявність інших товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Втім, під час ретельної перевірки багажного відсіку мікроавтобуса, інспектори-пошуківці виявили серед гумвантажу мотоцикл BMW 169 з реєстраційними документами Чехії, не заявлений ні усно, ні письмово», – повідомили у прес-службі митниці.

Івано-франківець зізнався, що віз мотоцикл на прохання свого брата, який наразі проживає в Чехії. Мотоцикл вилучили митники, відкрито справу за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України (недекларування товару, який переміщують через митний кордон України). Чоловіку загрожує штраф.