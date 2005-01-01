На Закарпатті між угорськими партіями розгорнулася битва за голоси виборців

На Закарпатті стався скандал між угорськими партіями КМКС та «Йоббік»

З наближенням дня парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 8 квітня, почалося загострення і між політичними організаціями угорців на Закарпатті. Про це інформує Mukachevo.net.

Як зазначається, представники КМКС, які активно лобіюють інтереси партії Віктора Орбана («Фідес») почали кампанію проти націоналістів-радикалів з партії «Йоббік». На сайті Karpathir була опублікована стаття, яка звинуватила очільницю КМКС в Берегові, політолога Кароліну Дарчі.

Депутат Берегівської міської ради нібито припустила, що підпал та вибух у офісі організації угорців в Ужгороді був на руку як українським націоналістам зі «Свободи», так і угорському «Йоббіку». Авторка статті стверджує, що кампанія ненависті проти «Йоббіка» почалася не спонтанно, а є офіційною позицією з боку як КМКС, так і «Фідеса».

Кароліна Дарчі у свою чергу відповіла на ці закиди у своєму відкритому зверненні у мережі Facebook. Вона, зокрема, пише, що представники «Йоббіка» вперше офіційно завітали на Закарпаття у 2013 році, і тоді було багато закарпатських угорців, які вірили у їхні наміри та принципи. «Ми хочемо подякувати Йоббіку. Але не за те, що він привів до нас офіс КДБ-Бейли (мається на увазі офіс депутата Європарламенту Бейли Ковача у Берегові)», - пише Дарчі.

За її словами Бейла Ковач взяв участь, як спостерігач, у псевдореферендумі щодо анексії Криму від України. А своїм офісом поставив під удар реформатський угорський коледж, де винаймав приміщення для свого офісу.Також представників "Йоббіка" політолог Кароліна Дарчі звинуватила у перемовинах з іншими націоналістами – українською партією «Свобода».

Вона виступила категорично проти висловів угорських радикалів щодо автономії Закарпаття, які прозвучали у 2013 році, коли це було особливо недоречно. Кароліна Дарчі також рішуче відкидає закиди, що нібито КМКС сприяв тому, аби угорці із Закарпаття активно переїжджали до сусідньої області Угорщини Саболч-Сатмар-Берег.

«Щиро дякую, але у нашої нечисельної громади і без вас достатньо проблем, тому прошу лише про одне, яку вам потрібно зробити: Йдіть геть від нас!», – написала Кароліна Дарчі, звертаючись до представників «Йоббіка» і зауважила, що закарпатські угорці чітко бачать, що бажання угорських радикалів єдине – це власна політика та жага влади.

«Вони ніколи не піклувалися про людей, а лише про самих себе. І надто багато разів зрадницьким шляхом використали довіру інших», – резюмувала Дарчі.

Зауважимо, що вибори в Угорщині пройдуть 8 квітня, і на них голосуватимуть і закарпатські угорці, які мають паспорт Угорщини.