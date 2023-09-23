Затримали чиновника «на гарячому» прямо в кабінеті

Начальника Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи Степана Бондара затримали на отриманні хабаря 1200 доларів. Про це у суботу, 23 вересня, повідомив у Telegram закарпатський журналіст Віталій Глагола.

За його словами, затримали чиновника «на гарячому» прямо в кабінеті. Він нібито вимагав і отримав хабар за зміну ступеня тяжкості тілесних ушкоджень отриманих в наслідок ДТП на легші.

Посилаючись на дані правоохоронців, журналіст також повідомив, що Степан Бондар налагодив злочинну схему і брав гроші за прискорення та «позитивний» висновок проведених експертиз щодо ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, наявності або відсутності причинного зв’язку між ними, а також затягування висновків експертиз. Саме за це і одержував хабарі.

Під час обшуків вдома у чиновника виявлено та вилучено 35 тис. доларів готівки, 5000 євро та 300 000 грн. Крім того, в нього було знайдено травматичний пістолет з набоями.