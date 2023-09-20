Правоохоронці затримали митників, які вимагали хабарі за перевезення товарів для ЗСУ

СБУ викрила посадовців Львівської митниці, які вимагали хабарі за ввезення товарів для ЗСУ. Двом інспекторам митного поста «Смільниця» уже повідомлено про підозри, їх також відсторонили від посад. Правоохоронці задокументували щонайменше сім фактів вимагання хабарів.

Як вказано у повідомленні управління СБУ у Львівській області за 20 вересня, затримано посадовців МП «Смільниця» Львівської митниці. Мова йде про державних інспекторів, які вимагали кошти за не створення штучних перешкод при ввезенні товарів для ЗСУ через держкордон.

В автівках, які блокували посадовці знаходились продукти харчування, а також запчастини для ремонту транспорту військових. Задокументовано щонайменше сім фактів протиправної діяльності інспекторів.

СБУ затримала інспекторів митниці під час отримання чергового хабара – 200 доларів США та 3000 грн. Під час слідчих дій правоохоронці виявили у митників понад 100 тисяч в гривневому еквіваленті – походження коштів встановлюється.

Двом зловмисникам вже оголошено підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Їм вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави та відсторонено від займаних посад.