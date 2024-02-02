Підрядник ремонтував два відділення у Перечинській лікарні

На Закарпатті судять 53-річного підприємця із села Підвиноградів Берегівського району за привласнення 756 тис. грн під час капітального ремонту лікарні у Перечині. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 2 лютого, директор будівельного підприємства уклав договори з Перечинською лікарнею на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту двох відділень медзакладу. Однак під час реконструкції одного з корпусів, заміни вікон в іншому та капітального ремонту системи опалення він завищив обсяги проведених робіт.

«Встановлено, що обвинувачений фальсифікував будівельну документацію, вносячи туди завідомо неправдиві дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Деякі з них зовсім не виконали або ж виконали з порушеннями будівельних норм. У подальшому очільник товариства здійснив ряд фінансових операцій для легалізації (відмивання) неправомірно отриманих коштів. Зокрема, переводив їх на депозитні рахунки, а також розраховувався із ФОПом за нібито проведені роботи на об’єктах, хоча підприємець не надав обвинувачуваному жодних послуг», – інформують у прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, загалом під час ремонту лікарні у Перечині підприємець привласнив близько 756 тис. грн з місцевого бюджету. За скоєне йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.