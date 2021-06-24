Іршавський районний суд засудив підлітка до десяти років ув’язнення за зґвалтування дівчинки, якій було менше 14 років. Про відповідне рішення суду повідомила Закарпатська обласна прокуратура у четвер, 24 червня.

За інформацією прокуратури, випадок стався у вересні 2020 року в Іршавському районі.

«Обвинувачений вчинив дії сексуального характеру стосовно потерпілої, що не досягла 14 років. Трапилося це на території пасовища між населеними пунктами с. Осій і с. Білки», – зазначається у повідомленні.

Засуджений – мешканець села Великі Ком’яти Виноградівського району. Його віку прокуратура не розголошує. Як йдеться у тексті вироку суду, хлопець визнав свою вину, розкаявся у скоєному, попросив пробачення у дівчини та пообіцяв більше такого не робити. Потерпілу дівчинку через вік та можливий вплив на психологічний стан в суді не допитували.

Підлітка засудили до десяти років позбавлення волі за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої дитини). Хлопець має право на апеляцію. Він перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.