Автомобіль Mitsubishi, у якому подружжя тікало від прикордонників

На одному з контрольних блокпостів Закарпатської області водій Mitsubishi L200 не дозволив прикордонникам Мукачівського загону перевірити авто. Після цього чоловік сів в авто, в якому перебували двоє дітей, дружина та ще одна родичка, та на великій швидкості втік з місця події. Однак прикордонники за кілька хвилин наздогнали втікачів. У прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби у суботу, 20 січня, розповіли, що під час документування правопорушення подружжя накинулося на прикордонників.

«Дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Прикордонницю госпіталізували. Зі свого боку чоловік здійснив напад на іншого із прикордонників, який також перебував на місці події. На місце викликали працівників поліції», – йдеться у повідомленні прикордонників.

У прес-службі додають, що затриманий чоловік через протиправну діяльність неодноразово потрапляв у поле зору Мукачівського загону. Однак не уточнюють, про що йдеться.

Правоохоронці склали проти подружжя протоколи через злісну непокору військовослужбовцям або прикордонникам (ст. 185.10 КУпАП). Також прикордонники скерували до Нацполіції повідомлення про насильство щодо правоохоронців (ст. 345 ККУ). Крім цього, готують звернення до служби у справах дітей через неналежне виконання батьківських обов'язків.