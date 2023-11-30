Рішення про перейменування схвалили на сесії

У Мукачеві перейменували 33 вулиці, назви яких підпадали під процес декомунізації та дерусифікації. Рішення про це схвалили на сесії міської ради 30 листопада.

Як повідомили у Мукачівській міській раді, нові назви вулицям в місті та селах громади дали за пропозицією комісії з питань збереження історичної спадщини.

У Мукачеві з’явилися 16 вулиць з новими назвами, зокрема на честь командира «Карпатської Січі», Героя України Олега Куцина, Петра Дорошенка, Київської Русі. Ще 17 вулиць перейменували у селах громади – Ключарках, Негрові, Лавках та Пістрялові.

Нагадаємо, у квітні 2022 року депутати Мукачівської міськради перейменували 79 вулиць із російськими та радянськими назвами. Тоді у Мукачеві та селах громади з’явилися вулиці Героїв Маріуполя, Бучі та Гостомеля.