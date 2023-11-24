В Ужгороді в рамках дерусифікації змінили назви вже 30 з 58 вулиць

В Ужгороді перейменували ще 10 вулиць, назви яких підпадали під процес декомунізації та дерусифікації. Рішення про це схвалили на сесії міської ради 23 листопада.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, депутати проголосували за перейменування:

частини вулиці Олександра Можайського (від перехрестя з вулицею Минайською до перехрестя з вулицею 8-го Березня) – на вулицю Ігоря Сікорського (видатний авіаконструктор українського походження, творець перших у світі літаків);

частини вулиці Олександра Можайського (від перехрестя з вулицею Минайською до залізничної колії) – на вулицю Василя Дрогомирецького (старший лейтенант поліції Закарпаття, боєць КОРДу, загинув, захищаючи Україну від російських загарбників);

вулиці Олександра Грибоєдова – на вулицю Миколи Амосова (вчений, кардіохірург, науковець у галузі медицини та біокібернетики, громадський діяч);

вулиці Антона Чехова – на вулицю Дмитра Креміня (поет, публіцист, есеїст, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії);

вулиці Івана Мічуріна – на вулицю Володимира Пінковського (відомий футболіст та тренер, чемпіон України, входив до складу юнацьких збірних команд СРСР та УРСР, увійшов до символічної збірної Закарпаття із футболу усіх часів);

вулиці Юрія Нікітіна – на вулицю Фруктову;

вулиці Михайла Салтикова-Щедрінана вулицю Щедру;

вулиці Поліни Осипенко – на вулицю Вишневу;

вулиці Кіндрата Рилєєва – на вулицю Степана Дьолога (міський голова із 1970 по 1980 роки, Почесний громадянин Ужгорода);

частини вулиці Михайла Лермонтова – на вулицю Олександра Вагерича (заслужений лікар України, жив на вулиці Михайла Лермонтова).

Таким чином, в Ужгороді в рамках дерусифікації змінили назви вже 30 вулиць з 58, обраних комісією з перейменування у квітні 2022 року. До 10 грудня 2023 року триває обговорення щодо перейменування ще восьми вулиць.