В Ужгороді готуються перейменувати 58 вулиць, названих на честь російських діячів культури, історії, політики. Наразі робоча група визначила попередній перелік вулиць, які підлягають перейменуванню, далі у місті збиратимуть пропозиції щодо назв, які варто надати цим вулицям, а після громадського обговорення – проект буде винесений на сесію Ужгородської міськради. Весь процес займе близько двох місяців.

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив, що у четвер, 14 квітня, відбулося перше засідання робочої групи з перейменування вулиць у місті. Ініціативу проявили самі мешканці Ужгорода. Робоча група має провести аналіз назв вулиць, які були перейменовані у рамках процесу декомунізації та підготувати пропозиції щодо перейменування вулиць в історичному мікрорайоні Ужгорода Малий Галагов. Перевагу при визначенні назв та імен надаватимуть місцевим відомим діячам.

«На минулому засідання сесії Ужгородської міської ради було дано протокольне доручення управлінню архітектури та містобудування щодо створення робочої групи з перейменування вулиць, які названі на честь різних російських історичних постатей, культурних діячів, письменників та інших. Відбулося перше засідання цієї робочої групи, відібрано 58 вулиць, які підлягають перейменуванню. Було велике представництво відомих ужгородців, які свою точку зору з цього приводу сказали. Ми будемо збирати інформацію про майбутні назви вулиць, у мережі вже було багато побажань, чиїми іменами треба назвати вулиці і як це бачать ужгородці», – сказав мер Ужгорода Богдан Андріїв.

За його словами, міська влада вивчить думку громадськості, коли напрацюють пропозиції щодо нових назв вулиць, в Ужгороді проведені громадські слухання, далі – проект рішення винесуть на засідання сесії.

Один із ініціаторів перейменування ужгородських вулиць з російськими назвами письменник Андрій Любка зазначив, що зараз такі назви є маркерами окупованого культурного простору. «Зараз у нас є шанс присвятити більше уваги і поваги нашій історії та культурі. На мій погляд, нашій, закарпатській, ужгородській традиції, тим людям, які жили тут, не переїхали з нашого міста, вчили наших дітей, лікували людей, будували це місто, а вони ніяким чином не вшановані тут. Це наша місія – відновити історичну справедливість», – сказав Андрій Любка.

Письменник наголосив, що цей процес не є політизований і жодна партія чи депутат не є власниками цієї ідеї, оскільки ініціаторами є ужгородська інтелігенція. «Наше основне бажання – дерусифікація, локальна пам’ять, третє – показати солідарність у цій війні повагу осіб всеукраїнського рівня. Але також потрібно утриматися від надмірної політизації, істеричності. На мій погляд, зараз недоречно називати вулицю Бучанська, Ірпінська чи Гостомельська, тому що ми не знаємо, що буде попереду і скільки буде таких міст. Пізніше ми зможемо виокремити принцип і після закінчення війни буде можливість оцінити її найважливіші її етапи, символічні речі», – вважає письменник. Також Андрій Любка зазначив, що перейменування, які мають стосунок до загиблих військових мають бути проведені після закінчення війни та з обов’язковими консультаціями із військовослужбовцями.

«Очевидно, що якщо в Ужгороді була вулиця адмірала Нахімова, то таку вулицю можна перейменувати на вулиця острова Зміїного бо це вже символ початку війни і символ опору. Але всі інші речі мають дочекатися до закінчення війни і в діалозі з військовими, які знали своїх товаришів, які зможуть про них розказати, з огляд у нате, чи ці військові мали стосунок не просто до нашої 128-ї бригади, але також були закарпатцями чи ужгородцями, тоді ми зможемо сформувати список таких наших героїв і він сто процентів буде вшанований», – наголосив Андрій Любка.

За даними прес-служби Ужгородської міської ради, нараз і у місті визначили попередній перелік із 58 вулиць, які підлягають перейменуванню.

Івана Анкудінова

Петра Багратіона

Олекси Борканюка

Івана Крилова

Івана Лобачевського

Івана Мічуріна

Василя Верещагіна

Адмірала Нахімова

Івана Павлова

Івана Сєченова

Івана Тургенєва

Івана Шишкіна

Антона Макаренка

Антона Чехова

Валерія Чкалова

Василя Докучаєва

Василя Сурикова

Дмитра Менделєєва

Дагестанська

Гвардійська

Леоніда Говорова

Декабристів

Дмитра Донського

Донська

Кіндрата Рилєєва

Климента Тімірязєва

Костянтина Ціолковського

Льва Толстого

Миколи Вавилова

Миколи Добролюбова

Миколи Некрасова

Миколи Огарьова

Миколи Чернишевського

Михайла Глінки

Михайла Лермонтова

Михайла Ломоносова

Михайла Салтикова-Щедріна

Модеста Мусоргського

Олега Кошового

Олексія Бестужева-Рюміна

Олексія Маресьєва

Олександра Бородіна

Олександра Грибоєдова

Олександра Можайського

Олександра Попова

Олександра Столєтова

Осетинська

Павла Пестеля

Петра Чайковського

Поліни Осипенко

Степана Разіна

Федора Достоєвського

Челюскінців

Юрія Гагаріна

Олександра Пушкіна.

Після збору пропозицій щодо перейменування вулиць, робоча група напрацює проект рішення, який буде винесений на громадське обговорення, а після схвалення містянами – на розгляд депутатів Ужгородської міської ради на сесії.