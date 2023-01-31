В Ужгороді перейменували ще 11 вулиць, назви яких визначили такими, що підпадають під процес декомунізації та дерусифікації. Рішення про перейменування схвалили депутати Ужгородської міської ради у вівторок, 31 січня. Зазначимо, перейменування вулиць в Ужгороді відбувається у кілька етапів: пропозиції спеціально створеної комісії та мешканців міста частинами розглядають на громадських слуханнях, далі їх затверджує сесія міськради.

Як повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, на засідання сесії у вівторок, 31 січня, депутати перейменували 11 вулиць. Разом з тим сесія не підтримала пропозиції щодо перейменування чотирьох вулиць: Олега Кошового (на Професора Чучки), Степана Разіна (на Павла Бедзіра), Петра Чайковського (на Вілмоша Папа), Валерія Чкалова (на Євгена Чикаленка).

Список вулиць, які перейменували 31 січня: