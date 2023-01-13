Кияни віддали понад 100 тис. голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами

Жителі Києва проголосували за перейменування столичних станцій метро «Дружби народів» на «Звіринецька», а «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських героїв», повідомив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Бондаренко, повідомляє «Радіо Свобода».

Він зазначив, що кияни віддали понад 100 тис. голосів за перейменування семи міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами.

За його словами, станцію метро «Дружби народів» вирішили перейменувати на «Звіринецьку» на честь історичної назви місцевості, де вона споруджена. А оскільки було підтримано перейменування площі Льва Толстого на площу Українських героїв, то відповідно має бути перейменована станція метро. А замість вулиці Льва Толстого у Києві має з’явитися вулиця Скоропадського.

«Ми з вами будемо йти вулицями, назви яких мають імена тих людей, які точно боролись за Україну і відстоювали права та свободи нашого народу», – сказав Бондаренко.

Кияни також підтримали перейменування запроектованої станції метрополітену з назвою «Проспект Правди» на «Варшавську» і проголосували за перейменування бульвару Перова на Воскресенський, а проспекту Визволителів – на проспект Георгія Нарбута.

У Києві за 2022 рік перейменували понад 230 вулиць, проспектів та бульварів, чиї назви були пов’язані з РФ чи радянською епохою. Нові назви обирали кияни в застосунку «Київ цифровий».