В Ізюмі почали масове перейменування вулиць

В Ізюмі на Харківщині зникли вулиці Московська та Пушкіна, а натомість з’явилися Івана Мазепи і Степана Бандери, повідомив у суботу, 3 грудня, заступник міського голови Володимир Мацокін.

З його слів, напередодні відбулося засідання топонімічної комісії, на якому було вирішено перейменувати 22 вулиці.

Повний перелік перейменованих топонімів відсутній, але вже відомо, що:

вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи;

вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;

площа Революції – площа Героїв Крут;

вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;

вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;

вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;

вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва;

вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;

вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;

вулиця Камчатська – вулиця Аляски.

«Повна інформація – після прийняття рішення головою військової адміністрації», – наголосив Мацокін.

У коментарях до свого допису він також анонсував появу вулиці дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого вбили російські загарбники.

Ізюм перебував під російською окупацією з квітня до вересня. Окупації міста передували важкі бої. Після звільнення міста в ньому знайшли одне з найбільших поховань цивільних мешканців.