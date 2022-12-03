В Ізюмі на Харківщині з’явилися вулиці Бандери і Мазепи
Міська влада перейменувала в Ізюмі 22 вулиці
В Ізюмі на Харківщині зникли вулиці Московська та Пушкіна, а натомість з’явилися Івана Мазепи і Степана Бандери, повідомив у суботу, 3 грудня, заступник міського голови Володимир Мацокін.
З його слів, напередодні відбулося засідання топонімічної комісії, на якому було вирішено перейменувати 22 вулиці.
Повний перелік перейменованих топонімів відсутній, але вже відомо, що:
- вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи;
- вулиця Пушкінська – вулиця Степана Бандери;
- площа Революції – площа Героїв Крут;
- вулиця Ломоносова – вулиця Романа Ратушного;
- вулиця Пролетарська – вулиця Лондонська;
- вулиця Горького – вулиця Віталія Смолярова;
- вулиця Тургєнєва – вулиця Джохара Дудаєва;
- вулиця Суворова – вулиця Симона Петлюри;
- вулиця Волоха – вулиця гетьмана Полуботка;
- вулиця Камчатська – вулиця Аляски.
«Повна інформація – після прийняття рішення головою військової адміністрації», – наголосив Мацокін.
У коментарях до свого допису він також анонсував появу вулиці дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого вбили російські загарбники.
Ізюм перебував під російською окупацією з квітня до вересня. Окупації міста передували важкі бої. Після звільнення міста в ньому знайшли одне з найбільших поховань цивільних мешканців.