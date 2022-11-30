Пам’ятник «Засновникам Одеси» із Катериною ІІ у центрі мають демонтувати і перенести

Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси» зі скульптурою Катерини ІІ у центрі та пам'ятника Олександру Суворову. За це рішення у середу, 30 листопада, проголосували 43 депутати і 41 депутат відповідно з 44 присутніх на засіданні депутатів.

Як повідомили у прес-службі Одеської міської ради, пам’ятник «Засновникам Одеси» демонтують і перенесуть, куди саме – наразі не відомо, однак, за словами міського голови Геннадія Труханова, майбутньому в Одесі створять «Парк радянського минулого» і перемістять пам’ятник «Засновникам Одеси» туди. Пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову перенесуть до художнього музею.

«На XVI сесії Одеської міської ради депутатами підтримано рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "Засновникам Одеси"», – йдеться в повідомленні.

Влітку на сайті президента зареєстрували петицію про знесення пам’ятника «Засновникам Одеси», більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника.

Водночас у серпні міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявляв, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II, однак вже у вересні він змінив позицію, заявивши, що виступає саме проти «варварського знесення» і виступає за те, щоб демонтувати його цивілізовано – наприклад, перенести у парк Імперського та радянського минулого, створення якого пропонує міська влада.

Більшість одеситів також підтримали демонтаж пам’ятника. Його неодноразово обмальовували червоною фарбою, а на початку листопада пам’ятник Катерині ІІ закрили дерев’яною огорожею.

Пам'ятник «Засновникам Одеси» – Катерині II та її сподвижникам Хосе де Рібасу, Францу де Воллану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову, – встановили в Одесі на Катерининській площі у 1900 році. Його розробили архітектор Юрій Дмитренко та скульптор Михайло Попов. У 1920 році його демонтували більшовики, а у 2007 році відновили точну копію пам'ятника. Після цього були спроби заборонити пам’ятник, однак улітку 2017 року Приморський райсуд Одеси визнав незаконним і скасував рішення Одеської міськради про його встановлення. У 2019 році Верховний суд підтвердив це рішення.

Пам'ятник Олександру Суворову в Одесі відкрили у 2012 році як копію іншого пам’ятника, який Борис Едуардс виготовив у 1913 році на честь 120-річчя перемоги російсько-австрійських військ над турками. У 1945 році цей пам’ятник перенесли з Одеси в Ізмаїл.