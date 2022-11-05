Більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси» (російській імператриці Катерині II) з Катерининської площі міста.

За повний демонтаж проголосували 3914 одеситів, за те, щоб залишити все як є – 650. Усього свою думку на платформі «Соціально активний громадянин» висловили 7796 містян, пише «Думская».

Ще 2816 одеситів виступили за те, щоб пам’ятник залишити, але доповнити інформацією про «подвиги» імператриці. Менше сотні містян запропонували зняти з пам'ятника саму Катерину II або імперські символи, або дочекатися закінчення війни.

«Отже, голосування на платформі «Соціально активний громадянин», присвячене подальшій долі пам'ятника Засновникам Одеси (Катерині II), завершено. Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі», – повідомив у суботу, 5 листопада, міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради.

«Зі свого боку я вже звернувся до профільної комісії міськради з проханням провести засідання та підготувати відповідний проект рішення. Переконаний, що результати вільного голосування на платформі «Соціально активний громадянин» будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення», – зазначив він.

Також Труханов наголосив, що особисто голосуватиме за демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого розповідав кілька місяців тому.

Нагадаємо, влітку на сайті президента зареєстрували петицію щодо пам’ятника «Засновникам Одеси», більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ, де пропонувалося його знесення. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника.

Водночас у серпні міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявляв, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.