Геннадій Труханов потрапив у скандал через заяви про необхідність пошуку компромісу з Росією

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом звернути увагу на дії та висловлювання мера Одеси Геннадія Труханова, яка набрала понад 25 тис. підписів. Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед іншого, автор петиції заявив, що Труханов «активно демонструє свою лояльність до загарбників». Зокрема, він загадав про його відмову зносити пам’ятник Катерині ІІ в Одесі.

«Вирішення порушених у петиції питань (надання правової оцінки діяльності Г. Труханова, можливого притягнення його до кримінальної відповідальності, позбавлення громадянства України, зняття з посади, на яку він обирався) не належить до конституційних повноважень президента України», – йдеться у відповіді голови держави.

Володимир Зеленський також повідомив, що Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ було надіслано листи з проханням перевірити викладені у петиції відомості.

Як інформував ZAXID.NET, петиція про знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі забрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Після цього президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси із проханням розглянути пропозицію щодо його знесення.

Своєю чергою, мер Одеси Геннадій Труханов в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Seraзаявив, що він не підтримує знесення пам’ятника Катерині в місті. Він також заявив, що «варто шукати компроміси з РФ». При цьому він назвав Путіна монстром, а Одесу – інтернаціональним, а не проросійським містом.

Слова Труханова щодо необхідності пошуку компромісу з Росією спричинили скандал. Сам Труханов пізніше категорично заперечив, що виступає за переговори із Росією.